الرئيس السيسى يبعث برقيتى تهنئة إلى رئيس جيبوتى ورئيس نظام فرسان مالطا

(أ ش أ)

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية جيبوتي بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو جون دنلاب رئيس نظام فرسان مالطا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسى، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة نظام فرسان مالطا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.