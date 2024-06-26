الجامعة العربية تعقد اجتماعا مع وفد دائرة مناهضة الفصل العنصرى بمنظمة التحرير الفلسطينية

(أ ش أ)

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة - إدارة شؤون فلسطين)، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة السفير الدكتور سعيد أبو على الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، مع وفد دائرة مناهضة الفصل العنصرى بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويناقش الاجتماع استراتيجية عمل دائرة مناهضة الفصل العنصرى فى منظمة التحرير الفلسطينية، ومخرجات الملتقى العربي لمناهضة الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني ووقف حرب الإبادة.

ويستعرض الاجتماع مجالات التعاون والتنسيق في إطار رؤية الجامعة العربية لوقف حرب الإبادة الجماعية، وتنسيق العمل في إطار التكامل لخدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية.