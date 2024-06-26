الانتهاء من 601 مشروع بمبادرة "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

يواصل العاملون بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العمل ليل نهار للانتهاء من كافة المشروعات المدرجة والتى يتم تنفيذها ضمن أعمال المبادرة على أرض محافظة القليوبية، وبالتحديد فى مركز ومدينة شبين القناطر، حيث شملت المبادرة مشروعات داخل 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة بإجمالى 703 مشروعات بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه تقريبا، وعلى الرغم من احتفالات الأعياد إلا أن العمل قائم على قدم وساق للانتهاء من تلك المشروعات ضمن المبادرة القومية.

ويرصد اليوم السابع أبرز المعلومات حول المبادرة الرئاسية بقرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتى جاءت على النحو التالي:

- مبادرة حياة كريمة بالقليوبية شملت مشروعات داخل 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة بشبين القناطر.

- بلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها 703 مشروعات بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه تقريبا.

- تم الانتهاء من 601 مشروع.

- فيما يبلغ عدد المشروعات الجارى العمل بها 94 مشروعا بنسبة 13%.

- بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروعات حوالى 93%.

- تم الانتهاء من 9 مشروعات مجمع زراعى واستلام 9 مجمعات خدمية استلاما إداريا كما تم الانتهاء من إنشاء 28 مركز شباب.

- فى قطاع الصرف الصحى تم تنفيذ 115 مشروعات وجارى العمل بـ8 مشروعات ووصلت نسبة التنفيذ إلى 99%.

- تم تنفيذ 9 وحدات صحية جديدة وتم تسليمها وإنشاء 6 نقاط إسعاف وإنشاء 20 كوبرى وإنشاء 83 مدرسة جديدة.

- تم الانتهاء من تنفيذ 78 مشروعات فى قطاع مياه الشرب بنسبة 100%.

- وفى قطاع الكهرباء تم الانتهاء من تنفيذ 32 مشروعا من إجمالى 36 مشروعا بالنسبة لشبكات الكهرباء.

- وكذلك أيضا الانتهاء من 32 مشروعات من إجمالى 36 مشروعا بالنسبة للمهمات بنسبة إجمالية بلغت 99%.

- تم الانتهاء أيضا من تنفيذ 34 مشروعا بقطاع الغاز الطبيعى بنسبة 100%.

- الانتهاء من 97 مشروعا بقطاع هيئة الأبنية التعليمية بنسبة 100%.

- الانتهاء من 33 مشروعات من إجمالى 36 مشروعا بقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 99%.