الإعدام لثلاثة متهمين بقتل شخص لسرقته بالإكراه في سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات مسنأنف سوهاج اليوم الأربعاء وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم"م.ع.ش" عامل و"م.ع.ج" عامل و"و.ث.ع" بالإعدام شنقا، لاتهامهم بقتل المجنى عليه"ع.ح.ع" وسرقته بالإكراه بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين أسامة صبرى الدسوقى ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد فاروق.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث نما إلى علمهم أن المجنى عليه يمتلك الأموال لشراء رؤوس ماشية بها فقرروا سرقته، وقاموا باستقلال دراجة نارية وأطلقوا عليه النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، وتمكنوا من سرقة الأموال وفروا هاربين.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

