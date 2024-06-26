الأونروا: مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي فى قطاع غزة

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أكد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا نصف سكان غزة يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، مضيفا أن عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية تتناول وجبة الخبز فقط كل يومين.



وأضاف أبو حسنة أن الفئات من سن ستين حتى أقل من 5 سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد، مشيرًا إلى أن تلك المواليد الجديد في قطاع غزة سيعانون مستقبلا من قصر القامة ونقص الوزن وهو تغيير خطير لم يحدث قبل ذلك.



وأشار إلى أن الفترة المستقبلية ستشهد جيلا كاملا من التشوهات الجسدية بشكل كبير بسبب تلك الحرب، موضحًا أن انعدام الأمن الغذائي تسبب في جعل أهالي قطاع غزة فاقدين المناعة ضد الأمراض.



ولفت إلى أنه بسبب انعدام الأمن الغذائي هناك أيضا انتشار كبير لأمراض التهاب الكبد الوبائي والسحالي والأمراض المعوية، كما أنه من بسبب كثيرة انتشار الأمراض في غزة من الممكن حدوث تحورات لأمراض ليس موجودة في المجتمعات المتطورة والحديثة.



وأوضح أنه بسبب نقص الإمدادات سيكون هناك انهيارًا للعمليات الإغاثية والإنسانية للأونروا والمنظمات الأممية الأخرى، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في الحصول على المساعدات وغياب النظام بالإضافة إلى تهديد منظومة العمل الإنساني بالانهيار.