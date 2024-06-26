الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب قيد اتحاد شاغلين بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة للمواطنين عشرات الخدمات الهامة، منها استخراج (تراخيص البناء، شهادة بيانات عن منشأة (سكنية/تجارية)، صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، صورة طبق الأصل من قرار الترميم، التصالح على مخالفة، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات).

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب قيد اتحاد شاغلين من خلال المركز التكنولوجى.

1- صورة الرقم القومى الوحدات الخاصة بأمور الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشاغلين.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- محضر الجمعية العمومية للعقار.

4- صورة رخصة العقار.

5- صورة من الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

6- كشف استلام دعوات الجمعية العمومية.

7- وصف تفصيلي للعقار.

8- النظام النموذجي لاتحاد الشاغلين.

9- صورة من عقود الملكية للوحدات السكنية والتجارية.

وتتواجد المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، في كل من أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق) ومراكز ومدن (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، والديوان العام.

وتستهدف المراكز التكنولوجية تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية.