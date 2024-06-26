اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمم المتحدة تحذر من اتساع رقعة الحرب إلى لبنان

الأربعاء، 26 يونيو 2024 11:00 م
الأمم المتحدة تحذر من اتساع رقعة الحرب إلى لبنان لبنان
أ ش أ

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حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء من أن اتساع رقعة الحرب إلى لبنان يمكن أن يكون "مروعا".


ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية في نبأ عاجل دون ذكر المزيد من التفاصيل.


وكان ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حذر في وقت سابق، من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى تزايد الخطر كل يوم من امتداد الحرب في غزة إلى لبنان.


وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، غارتين على بلدة الخيام، والأخرى استهدفت الحي الشرقي بين العديسة وكفركلا بجنوب لبنان، كما ألقت القوات الإسرائيلية قذائف محمولة عبر مُسيرات ترسلها من مستعمرة "مسكافعام" على بلدة الطيبة للمرة الخامسة خلال يوم.







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