الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن عن خطتها لترشيد الكهرباء

كتب محمد السيد الشاذلى

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن خطة لزيادة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل مؤسساتها، حيث أشارت فى بيان صادر عنها إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل ستبدأ فى تعديل مواعيد العمل، كما أوضحت أنها تسعى لزيادة اعتمادها على الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 30% بنهاية العام الجارى.

وقال البيان: "العالم تحت وطأة تغيرات مناخية لم تؤثر فقط على اضطراب درجات حرارة أو فيضانات أو أمطار في غير موسمها أو حرائق في الغابات، بل طالت البنية التحتية لمختلف البلاد حول العالم، مما أثر على الخدمات الرئيسية كانقطاع التيار الكهربائي وغيرها، فضلاً عن الأحداث الإقليمية على مختلف حدود مصر وفى المنطقة".

وأضاف البيان: في ضوء ما تواجهه مصر من أزمة طارئة في مسألة الكهرباء وعلى الرغم من صعوبة الأمر على الجميع، إلا أنه أمر بإذن الله طارئ ومؤقت، ونقوم في الأكاديمية بالعمل على:

ترشيد استهلاكنا للطاقة بشكل عام وقمنا منذ بداية الأسبوع بزيادة. خطة الترشيد الموضوعة في استهلاك الطاقة كما سنبدأ بداية من الأسبوع المقبل بتعديل مواعيد العمل للبعض وأماكن تنفيذ بعض البرامج لزيادة ترشيد الطاقة.

نعتمد في 23% من استهلاكنا على الطاقة الشمسية ونستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 30% خلال هذا العام.

كما ندعو متدربينا وخريجينا إلى ترشيد الطاقة كل في مجال عمله ومسكنه، حتى تجاوز هذه الأزمة الطارئة، وستقوم الأكاديمية بدعوة خريجيها للمشاركة في ورشة عمل لتلقى أى مقترحات ومشروعات في مجال ترشيد الطاقة.