اكتمال وصول الحجاج المصريين للمدينة المنورة واستمرار أفواج العودة لأرض الوطن

رسالة المدينة المنورة: محمد أسعد

أكد أحمد صالح، رئيس مكتب شؤون الحج السياحي بالمدينة المنورة التابع للبعثة المصرية للحج السياحي؛ اكتمال وصول كافة حجاج السياحة المصريين القادمين من مكة المكرمة حيث وصلت آخر الأفواج في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكانت عملية تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة قد بدأت منذ الانتهاء من مناسك الحج لاستكمال باقي برامج رحلات الحج الخاصة بهم،

حيث استقبلت المدينة المنورة في الموسم الأول من الحج (قبل بدء المناسك) 8158 حاجا من حجاج السياحة، في حين استقبلت 17065 حاجا في الموسم الثاني (بعد انتهاء المناسك) قادمين من مكة المكرمة في حين بدأت رحلات المغادرة سواء الطيران أو البري، وستكون آخر رحلات مغادرة المدينة المنورة يوم 1 يوليو المقبل.

وقال أحمد صالح، في تصريحاته ل"اليوم السابع" إن حركة استقبال الحجاج القادمين من مكة المكرمة أو خروجهم من المدينة المنورة للعودة لأرض الوطن تتم بسهولة وانسيابية دون أية تكدسات سواء في رحلات الطيران أو البري، مشيرًا إلى أن البعثة المصرية المتواجدة في المدينة المنورة تتابع عن كثب وبشكل لحظي تحركات كافة حجاج السياحة حتى خروج آخر حاج وعودته بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأكد رئيس لجنة مكتب شؤون الحج السياحي بالمدينة المنورة على عدم وجود أية وفيات بين حجاج السياحة أثناء تواجدهم بالمدينة المنورة، كما لا يوجد أية إصابات بالأوبئة كوباء كورونا وغيرها.

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