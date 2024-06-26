اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اكتمال وصول الحجاج المصريين للمدينة المنورة واستمرار أفواج العودة لأرض الوطن

الأربعاء، 26 يونيو 2024 01:39 م
اكتمال وصول الحجاج المصريين للمدينة المنورة واستمرار أفواج العودة لأرض الوطن أحمد صالح، رئيس مكتب شؤون الحج السياحي بالمدينة المنورة والزميل محمد أسعد
رسالة المدينة المنورة: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أحمد صالح، رئيس مكتب شؤون الحج السياحي بالمدينة المنورة التابع للبعثة المصرية للحج السياحي؛ اكتمال وصول كافة حجاج السياحة المصريين القادمين من مكة المكرمة حيث وصلت آخر الأفواج في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكانت عملية تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة قد بدأت منذ الانتهاء من مناسك الحج لاستكمال باقي برامج رحلات الحج الخاصة بهم،
حيث استقبلت المدينة المنورة في الموسم الأول من الحج (قبل بدء المناسك) 8158 حاجا من حجاج السياحة، في حين استقبلت 17065 حاجا في الموسم الثاني (بعد انتهاء المناسك) قادمين من مكة المكرمة في حين بدأت رحلات المغادرة سواء الطيران أو البري، وستكون آخر رحلات مغادرة المدينة المنورة يوم 1 يوليو المقبل.

وقال أحمد صالح، في تصريحاته ل"اليوم السابع" إن حركة استقبال الحجاج القادمين من مكة المكرمة أو خروجهم من المدينة المنورة للعودة لأرض الوطن تتم بسهولة وانسيابية دون أية تكدسات سواء في رحلات الطيران أو البري، مشيرًا إلى أن البعثة المصرية المتواجدة في المدينة المنورة تتابع عن كثب وبشكل لحظي تحركات كافة حجاج السياحة حتى خروج آخر حاج وعودته بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأكد رئيس لجنة مكتب شؤون الحج السياحي بالمدينة المنورة على عدم وجود أية وفيات بين حجاج السياحة أثناء تواجدهم بالمدينة المنورة، كما لا يوجد أية إصابات بالأوبئة كوباء كورونا وغيرها.







مناسك الحج

مناسك الحج 2024

حج العام الهجرى 1445

شروط الحج

مناسك الحج بالترتيب

يوم التروية

جبل عرفات

وقفة عرفات

وقفه عرفه

عيد الأضحى

أركان الحج

متى يبدأ الحج ومتى ينتهى

تعريف الحج

أنواع الحج

مناسك الحج بالترتيب والشرح pdf

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالصور

ملخص مناسك الحج

مختصر مناسك الحج والعمرة PDF

دليل الحج والعمرة المصور PDF

أركان الحج PDF

مناسك الحج بالصور pdf للأطفال

مناسك الحج فيديو

مناسك الحج بالترتيب للنساء

مناسك الحج والعمرة

فضل الحج

واجبات الحج

حكم الحج

فضل الحج والعمره




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة