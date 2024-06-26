استمر لمدة 3 ساعات.. لحظة اندلاع حريق قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقدس

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باندلاع حريق بالقرب من قاعدة أوفريت العسكرية الإسرائيلية في منطقة هار هتسوفيم بـ القدس واستمر لمدة 3 ساعات.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن الحريق وقع بالقرب من القاعدة العسكرية والجامعة العبرية في جبل المشارف بالقدس، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال تحقق في احتمال تعمد إشعال حريق باستخدام زجاجة مولوتوف.

عاجل | اندلاع حريق بالقرب من قاعدة "أوفريت" العسكرية الإسرائيلية في منطقة هار هتسوفيم بالقدس pic.twitter.com/qfe7L7dSjH — قناة القدس (@livequds) June 25, 2024

وأوضحت القناة العبرية، ان 12 فرقة إطفاء تعمل على إخماد النيران، لتجنب وقوع أضرار في القاعدة العسكرية والمرافق القريبة.

وذكرت أن الحريق سبب أضرارا بحاوية داخل الجامعة العبرية، فيما لم يتم الإعلان عن ضحايا.