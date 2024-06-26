اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استمر لمدة 3 ساعات.. لحظة اندلاع حريق قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقدس

الأربعاء، 26 يونيو 2024 11:22 ص
استمر لمدة 3 ساعات.. لحظة اندلاع حريق قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقدس حريق قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باندلاع حريق بالقرب من قاعدة أوفريت العسكرية الإسرائيلية في منطقة هار هتسوفيم بـ القدس واستمر لمدة 3 ساعات.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن الحريق وقع بالقرب من القاعدة العسكرية والجامعة العبرية في جبل المشارف بالقدس، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال تحقق في احتمال تعمد إشعال حريق باستخدام زجاجة مولوتوف.

وأوضحت القناة العبرية، ان 12 فرقة إطفاء تعمل على إخماد النيران، لتجنب وقوع أضرار في القاعدة العسكرية والمرافق القريبة.

وذكرت أن الحريق سبب أضرارا بحاوية داخل الجامعة العبرية، فيما لم يتم الإعلان عن ضحايا.







القدس

قاعدة عسكرية إسرائيلية

الجامعة العبرية

هار هتسوفيم




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