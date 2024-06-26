سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع صباح اليوم الأربعاء بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان استمرار الموجة الحارة فى سوهاج والعظمى تسجل 42 درجة .. مباشر حيث مازالت الموجة الحارة مستمرة على مستوى محافظة سوهاج والمحافظات المصرية، وكانت درجات الحرارة أمس قد سجلت 44 درجة وانخفضت اليوم درجتين.

شفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 يونيو، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.