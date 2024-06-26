اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2024 10:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار الموجة الحارة فى سوهاج والعظمى تسجل 42 درجة .. مباشر

الأربعاء، 26 يونيو 2024 09:55 ص
استمرار الموجة الحارة فى سوهاج والعظمى تسجل 42 درجة .. مباشر طقس سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قدم تلفزيون اليوم السابع صباح اليوم الأربعاء بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان استمرار الموجة الحارة فى سوهاج والعظمى تسجل 42 درجة .. مباشر حيث مازالت الموجة الحارة مستمرة على مستوى محافظة سوهاج والمحافظات المصرية، وكانت درجات الحرارة أمس قد سجلت 44 درجة وانخفضت اليوم درجتين.

شفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 يونيو، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.







سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حالة الطقس

طقس سوهاج

درجات الحرارة

موجه حارة

محافظات الصعيد




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة