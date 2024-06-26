إيتيدا وشركة "500 جلوبال" تُطلقان دورة جديدة من برنامج إدارة مسرّعات الأعمال

كتبت هبة السيد

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة "500 جلوبال"، دورة جديدة من برنامج معسكر فرق إدارة مسرّعات الأعمال BAM Egypt وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويُنظَم البرنامج في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر في القاهرة، ويهدف إلى تمكين مسرّعات الأعمال وحاضنات الشركات الناشئة ورفع كفاءتها لدعم رواد الأعمال المستقبليين في مصر والمنطقة.

ويتناول البرنامج عددًا من المواضيع وأفضل الممارسات المتّبعة في برامج مسرّعات الأعمال، منها كيفية الحصول على صفقات ناجحة، والعثور على مرشدين ذوي خبرة، وتصميم أفضل المناهج. ويتم تنفيذ البرنامج بالاعتماد على إمكانات الهيئة وخبرة الشركة في إدارة أكثر من 85 برنامج مسرّع أعمال في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تأسست في عام 2004 وهي الذراع التنفيذي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتمثل مهمة الهيئة في دعم نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى العالمي وبالتالي المساهمة في دفع النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.