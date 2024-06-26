إنجازات 30 يونيو.. إنشاء جامعة بنى سويف الأهلية على مساحة 42 فدانا

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات خلال العشر سنوات الماضية من عصر الجمهورية الجديد عقب ثورة 30 يونيو.

وشهدت محافظة بنى سويف إنشاء جامعة بنى سويف الأهلية، بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، والتى تم تشغيلها العام الماضى على مساحة 42 فدانا داخل مجمع الـ330 فدانا بشرق النيل، حيث شملت المرحلة الأولى إنشاء 13 مبنى.

وتقدم جامعة بنى سويف الأهلية الدراسة داخل 19 برنامجًا بـ12 كلية تشمل (الطب البشرى، الفم والأسنان، العلاج الطبيعى، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعى، العلوم، التمريض، الآداب، التجارة، الإعلام)، وتمت إضافة برنامج علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، حيث من المقرر أن تصل المرحلة الأولى بجامعة بنى سويف الأهلية إلى 30 برنامجًا دراسيًا فى مختلف التخصصات.

من جانبة قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، أن الجامعة الأهلية التى تم افتتاحها من قبل الرئيس السيسى أقيمت، بتكلفة إنشائية بلغت 3.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تقع الجامعة الأهلية بأرض مجمع الكليات رقم (2) بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل وتبعد عن القاهرة مسافة 125 كم، حيث تم تخصيص مساحة حوالى 40 فدانًا لكليات الجامعة الأهلية، والتى تشمل المبانى والطرق الرئيسية والفرعية وبعض الملاعب الخاصة بالأنشطة الرياضية، والكافتيريات، والبرجولات الخاصة بالطلاب، وأماكن انتظار السيارات، والمساحات الخضراء، والحدائق.