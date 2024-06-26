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أهم أسئلة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. نماذج لن يخرج عنها الامتحان

الأربعاء، 26 يونيو 2024 10:48 ص
أهم أسئلة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. نماذج لن يخرج عنها الامتحان امتحانات الثانوية العامة
كتبت – مرام محمد

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يقدم "اليوم السابع" عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة في مادة الفيزياء، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة، الإلمام بأهم أجزاء المنهج الدراسى والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات، والاستعداد لأداء امتحان آخر العام، الذى يعقد السبت 29 يونيو 2024.

 

يأتى ذلك ضمن المراجعات النهائية التى يقدمها "اليوم السابع" فى مختلف مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، التى تستمر حتى 20 يوليو 2024.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم البيئية، تشمل 46 سؤالًا فى كل مادة من هذه المواد، منها سؤالين مقالى ويتم الإجابة عن الـ" 46 سؤالا فى 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة.

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لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ووفقًا لجدول الامتحانات، انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات مواد (التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والإحصاء، واللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية)، ويواصل الطلاب امتحاناتهم بأداء امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية يوم السبت 29 يونيو، وامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.







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