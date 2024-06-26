أكثر من 160 ألف حالة انقطاع كهرباء بميشيجان الأمريكية بسبب العواصف الرعدية

كتبت : نهال أبو السعود

تسببت العواصف الرعدية الشديدة في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 160 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء ولاية ميشيجان الأمريكية صباح الثلاثاء، ولا تظهر التوقعات أي علامات على تحسن الأحوال الجوية في أي وقت قريب مع توقع المزيد من الانقطاعات المستقبلية، وفقا ليو اس ايه توداى.

وفقًا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية الامريكية، من المتوقع أن تؤثر سلسلة من العواصف بشكل أساسي على المنطقة الواقعة على طول الطريق السريع 75 وغربه، وربما تجلب رياحًا مدمرة مع هبات تصل إلى 60 ميلاً في الساعة، وهطول أمطار غزيرة وبرق وبرد وفيضانات.

وقالت الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية أيضًا، إنه من المتوقع حدوث أمواج وتيارات خطيرة في بحيرة ميشيجان وحثت الناس على البقاء بعيدًا عن الماء وعدم الذهاب إلى الأرصفة.

ووفقا للتقرير حتى الساعة 10:09 صباحًا بالتوقيت الشرقي، تم الإبلاغ عن أكثر من 167000 انقطاع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء ميشيجان، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 45000 انقطاع للتيار الكهربائي في مقاطعة كينت وحوالي 34000 انقطاع للتيار الكهربائي في مقاطعة مسكيجون.

تأتي الأخبار وسط تزايد التحذيرات بشأن الازمات المناخية، حيث يوجد قلق عالمي متزايد وتحذيرات متتالية يطلقها الخبراء لتداعيات التغيرات المناخية، والارتفاع المستمر لدرجات الحرارة عالميا، ما يؤدي بدوره لاتساع رقعة التصحر، وخلق بيئة عمل معقدة وأكثر ارهاقاً للأيدي العاملة، وهي الآثار التي تطورت لتطول مؤشرات التضخم ووضع الاقتصاد لتؤثر في النهاية علي فواتير المواطنين حول العالم.

وحذر خبراء من أن تغير المناخ يجعل الفواتير أكثر تكلفة للناس، فى الوقت الذى يتوقع فيه الباحثون أن تزداد مخاطره سواء على الكوكب أو على الاقتصاد.