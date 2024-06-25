5 مستندات لتعديل رخصة محل بالجيزة بإخراج شريك.. تعرف عليها

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بـ محافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لـ تعديل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام بإخراج شريك أو شركاء، إذ تقدم المراكز فى إطار منظومة الشباك الواحد خدماتها للمواطنين فى كافة المجالات الخدمية والإدارية، عملًا على تخفيف العبء عنهم، وذلك بالتنسيق مع الإدارات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية نطاق المحافظة.

وتتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، وعددها 21 مركزًا، عشرات الخدمات المتعلقة بـ"المرافق والمحليات - كل أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل"، فضلاً عن طلبات توصيل مرافق "كهرباء، ومياه"، وغيرها.

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة لتعديل رخصة محل بإخراج شريك أو شركاء، الآتي:

1- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب.

2- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء.

3- أصل رخصة المحل.

4- صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم.

5- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.

وعملت المراكز على تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات في أسرع وأقل وقت، وتطبيق نظام الشباك الواحد باستخدام أحدث التقنيات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحسين أسلوب الرقابة، والمساعدة في توفير قواعد البيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين.