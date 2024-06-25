يستفيد منها 56 ألف مواطن.. تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرى إقليت بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

يستعرض "اليوم السابع" أبرز المشروعات التى جارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية إقليت والقرى التابعة لها بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، خاصة أن هذه المشروعات يستفيد منها 56 ألف مواطن، وهى كالآتى:

1. مشروعات المبادرة الرئاسية يتم تنفيذها بقرى اقليت التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان.

2. بلغ عدد المشروعات نحو 37 مشروعاً تنموياً وخدمياً.

3. تم الانتهاء من 25 مشروع منهم بنسبة 100 %.

4. يستفيد من المشروعات نحو 56 ألف نسمة يعيشون فى 16 قرية ونجع تابع.

5. بلغت معدلات تنفيذ مشروع إنشاء توسعة محطة مياه الشرب بفطيرة، نسبة تنفيذ 85 % للأعمال المدنية ، و 40 % للتركيبات الكهروميكانيكية ومن المقرر نهوها فى نوفمبر القادم.

6. يعقب ذلك تنفيذ أعمال الرصف ، لتحقيق السيولة المطلوبة بشوارع القرية ، وخاصة بقرية منيحة.

7. تم عقد اجتماع مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات تبطين ترعة إقليت الرئيسية والعمارات السكنية ومكتب البريد والمدارس ومراكز الشباب ووحدة طب الأسرة ومحطة الرفع ، وتم التشديد لنهوها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها.



جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (1)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (2)



مشروعات حياة كريمة فى قرى أسوان (1)

مشروعات حياة كريمة فى قرى أسوان (2)



مشروعات حياة كريمة فى قرى إقليت بأسوان (1)