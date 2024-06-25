وزير الدفاع الأمريكى يحذر من مخاطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

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حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من مخاطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مشددا على أن أي حرب أخرى بين الجانبين قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية.

وقال أوستن، في تصريح أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل على الإطلاق للحيلولة دون مزيد من التصعيد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن بلاده تسعى بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.



وفيما يخص الوضع في غزة، حث وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، إسرائيل على زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لغزة، معربا في الوقت ذاته عن قلقه من موقف المتطرفين الإسرائيليين في الضفة الغربية.