اليوم السابع
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"هيئة الحج والعمرة العراقية": لا وفيات بين الحجاج العراقيين خلال موسم الحج

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 10:54 ص
"هيئة الحج والعمرة العراقية": لا وفيات بين الحجاج العراقيين خلال موسم الحج الحجاج ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)

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أكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، سامى المسعودى أنه لا يوجد وفيات بين الحجاج العراقيين خلال موسم حج هذا العام لالتزامهم بالتصاريح .

وقال المسعودي - في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية السعودية اليوم الثلاثاء، " لقد تلقينا الكثير من التعليمات سواء الإرشادية أو الإدارية أو الطبية من المملكة العربية السعودية التي سهلت الحج على حجاج بيت الله الحرام، معربا عن شكره لوزارة الصحة السعودية ودورها في تقديم خدمات الرعاية للحجاج".

وأشار إلى أن فرق وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية سهلت على الحجاج المنومين في المستشفيات أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة عبر نقلهم بسيارات إسعافات مجهزة وعناية طبية فائقة.







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الصحة السعودية




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