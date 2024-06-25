نقل أكثر من 1300 شخص للمستشفيات إثر ارتفاع درجات الحرارة برومانيا

أ ش أ

تعاني دول منطقة جنوب أوروبا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي حيث أنه في رومانيا تم نقل أكثر من 1300 شخص إلى المستشفيات بسبب موجة الحر خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت شبكة (يورونيوز) الاخبارية اليوم الثلاثاء، أن موجة حارة تضرب رومانيا منذ الأربعاء الماضي، حيث وصلت درجات الحرارة في بوخارست إلى 40 درجة مئوية في الظل هذا الأسبوع، لافتة إلى أنه خلال 24 ساعة اتصل 1316 شخصًا بسيارات الإسعاف بسبب اعراض طبية مرتبطة بموجة الحر.



من جانبهم.. أعلن خبراء الأرصاد الجوية في رومانيا أنه سيتم الحفاظ على حالة التأهب لموجة الحر في البلاد لمدة يومين آخرين على الأقل.



وبدورها..أكدت وكالة "كوبرنيكوس" للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي أن مايو الماضي كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم. وهذا هو الشهر الـ12 على التوالي الذي يشهد فيه ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.