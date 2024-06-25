مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: نعمل مع مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق بشأن غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل مع مصر وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وأوضحت ليندا توماس غرينفيلد خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن، أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يمثل عقبة أمام حل الدولتين.

وأكدت أن "سكان غزة يعانون مستويات كارثية من الجوع والوضع قد يزداد سوءا مع تعطيل وصول المساعدات".

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسته الشهرية حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

واستمع أعضاء المجلس لإحاطة من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، والتي تشمل التقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334 المؤرخ 23 ديسمبر 2016، الذي طالب بإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.