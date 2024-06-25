مفوض عام الأونروا: مقتل أكثر من 200 عامل بالوكالة فى غزة منذ 7 أكتوبر الماضى

جنيف (أ ش أ)

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازارينى مقتل أكثر من 200 شخص من العاملين بالوكالة فى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضى، وتعرض 290 مؤسسة ومرفق للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي..مطالبا بضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن العاملين في الأونروا وأن يكون هناك اتفاق على خارطة طريق لتمكينها من تنفيذ صلاحياتها في القطاع.

وقال لازاريني ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء فى جنيف، "إن الوضع في قطاع غزة معقد ويزداد كارثية كل يوم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وصعوبة دخول المساعدات الإنسانية" .. مشيرا إلى أن الفلسطينيين يواجهون أزمة كبيرة جراء قصف البنية التحتية والدمار الذي لحق بها نتيجة العدوان الغاشم.

وحذر المفوض العام للأونروا من أن قطاع غزة يواجه انهيارا في النظام العام ، حيث يتم تهديد سائقي شاحنات المساعدات ما يصعب دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين فضلا عن تعرض الشاحنات للسرقة وهي بطريقها للمراكز المخصصة لها.



وكشف عن تعرض نحو 21 ألف طفل في غزة للفقدان والقتل منذ بداية الحرب..مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 10 أطفال يتعرضون في اليوم الواحد لفقدان أحد أطرافهم وهو ما يؤكد الوضع الكارثي الذي يواجه الأطفال في القطاع.



وأعرب لازاريني عن قلقه من تدهور الأوضاع المتزايد في الضفة الغربية ..مشيرا إلى مقتل أكثر من 540 فلسطيني في الضفة منذ السابع من أكتوبر فضلا عن تردي الأوضاع والدمار الذي يخيم على المخيمات والقرى في الضفة الغربية والتي من بينها طولكرم.



وأكد المفوض العام للاونروا أهمية دور الوكالة في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين واعتمادها على المساهمات الطوعية والتمويل من الدول الأعضاء .. مشددا على ضرورة استمرار تمويل الوكالة خاصة في ظل ارتفاع احتياجات الفلسطينيين في غزة.