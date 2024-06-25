مصرع شخصين على الأقل فى حريق ضخم قرب موسكو.. فيديو

وكالات

أعلنت السلطات الروسية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما قرب موسكو أثناء محاولتهما الفرار من حريق ضخم اندلع في مبنى يضم مكاتب لحوالي 30 شركة.

وحسب موقع الحرة، قال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إنه "في هذه اللحظة، نعلم على وجه اليقين أن رجلين قفزا من النافذة أثناء محاولتهما الهرب، لكنهما للأسف ماتا".

وأضاف أن مصير امرأتين كانتا موجودتين في المبنى حين اندلعت النيران لا يزال مجهولا، بينما تم إنقاذ رجل ثالث نُقل إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج حاليا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها خدمات الطوارئ مبنى متعدد الطوابق تتصاعد منه أعمدة الدخان الأسود بينما يحاول عناصر الإطفاء إخماد النيران.

A fire broke out at the Platan Research Institute in Fryazino, near Moscow.



People were trapped inside, and some jumped out of windows because of the fire.



The blaze covered 4,000 square meters.#Fryazino #Moscow #Russia pic.twitter.com/fdOj1KnHe7 — Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) June 24, 2024

ولقى 7 اشخاص لقوا مصرعهم في الحريق الذي اندلع، الاثنين، في المبنى الضخم.

وقال فوروبيوف إن "مساحة الحريق وصلت إلى 5000 متر مربع وهناك خطر بأن ينتشر إلى المبنى بأكمله. يشارك أكثر من 130 شخصا و50 عربة" في عمليات الإنقاذ.

وأوضح الحاكم أن المبنى المنكوب يضم مكاتب لحوالي 30 شركة كان لدى اثنتين منها موظفون في المبنى وقت الحريق.

وأضاف أن "اسطوانات الأكسجين كانت موجودة أيضا في المبنى، ما أدى إلى حدوث انفجارات تسببت بانهيار عدد من ألواح الأرضية".

وتتكرر الحرائق الهائلة والمميتة في روسيا بسبب تقادم المعدات ومعايير السلامة المتساهلة في كثير من الأحيان.