مصرع شخصين على الأقل فى حريق ضخم قرب موسكو.. فيديو

أعلنت السلطات الروسية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما قرب موسكو أثناء محاولتهما الفرار من حريق ضخم اندلع في مبنى يضم مكاتب لحوالي 30 شركة.

وحسب موقع الحرة، قال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إنه "في هذه اللحظة، نعلم على وجه اليقين أن رجلين قفزا من النافذة أثناء محاولتهما الهرب، لكنهما للأسف ماتا".

وأضاف أن مصير امرأتين كانتا موجودتين في المبنى حين اندلعت النيران لا يزال مجهولا، بينما تم إنقاذ رجل ثالث نُقل إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج حاليا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها خدمات الطوارئ مبنى متعدد الطوابق تتصاعد منه أعمدة الدخان الأسود بينما يحاول عناصر الإطفاء إخماد النيران.

