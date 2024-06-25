محافظ جنوب سيناء يُصدّق على الحد الأدنى 240 درجة للقبول بالثانوى العام

جنوب سيناء - فايزة مرسال

صدّق اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسى الجديد 2024 / 2025 بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بناء على مقترح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وفق تحليل نتيجة الشهادة الإعدادية، وبالنسبة لأعداد الطلاب والفصول الدراسية، وأعلن وكيل الوزارة أن الحد الأدنى للقبول جاء على النحو التالى:

1- الصف الأول الثانوى العام (240 درجة ) لإدارات (الطور ، شرم الشيخ ، دهب ، نوبيع ، كاترين ، أبورديس ، رأس سدر) ، وإدارة أبوزنيمة (245) درجة.

2- الصف الأول الثانوي الصناعي (205 درجة) لإدارة ( طور سيناء) و( 195 درجة ) لإدارات ( رأس سدر، دهب، نويبع) و (176 درجة) لإدارة أبورديس و(140 درجة ) لإدارة أبوزنيمة.

3- الصف الأول الثانوي التجاري (180 درجة) لإدارة طور سيناء و(175 درجة) لإدارة رأس سدر و(140 درجة ) لإدارات (أبورديس، كاترين، شرم الشيخ، نوبيع).

4- الصف الأول الثانوى الفندقى (170 درجة) لإدارة طور سيناء و(140 درجة) لإدارة دهب.

5- الصف الأول الثانوى الزراعى (140 درجة) جميع الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية الراغبين فى الالتحاق بنظام الخدمات للمرحلة الثانوية العامة بمجموع (200 درجة) بمدرسة الشهيد محمود ناجى الثانوية العسكرية بطور سيناء و(190 درجة) بمدرستى جيل أكتوبر الثانوية المشتركة بشرم الشيخ، ومدرسة على بن أبى طالب الثانوية المشتركة بدهب.

وأشار محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إلى أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية والراغبين فى الالتحاق بنظام الخدمات للتعليم الفنى التجارى بمجموع (140 درجة) بإدارة شرم الشيخ التعليمية، مضيفاً أنه يتم تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية داخل الإدارة التعليمية التابع لها ولا يجوز الالتحاق بالصف الأول الثانوى بإدارة أخرى.