محافظ أسيوط يتفقد آثار حريق محدود بجوار سور معهد أزهرى بحى شرق

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، السيطرة على حريق محدود بأحد الأشجار وبعض الأخشاب بجوار سور معهد عمر بن الخطاب الأزهرى بحى شرق أسيوط دون وقوع أية إصابات بشرية. كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة يفيد نشوب حريق محدود بأحد الأشجار وبعض الأخشاب بجوار سور معهد عمر بن الخطاب الأزهرى بحى شرق.



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة على الحريق وتم الإطفاء والتبريد ، ولا توجد أية إصابات بشرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتواصل قوات مباحث قسم ثان أسيوط والحماية المدنية معرفة أسباب الحريق.



كما انتقل محافظ أسيوط يرافقه سيد عبد الجواد رئيس حى شرق وقيادات الحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحريق وتابع أعمال الإطفاء والتبريد، موجهًا الشكر لرجال الحماية المدنية لجاهزيتهم وتعاملهم مع الحريق والسيطرة عليه في أسرع وقت مما قلل الخسائر، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية. كما كلف المحافظ رئيس حى شرق بمتابعة نتيجة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكراره مستقبلا حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات.