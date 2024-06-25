محافظة القاهرة تضم 10 أفدنة بمدينة الأمل لإعادة تخطيطها بعد إزالتها

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن مدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقا-، هى نموذج للمناطق المطورة، حيث يتم استكمال أعمال التطوير بها، لتوفير خدمات لسكانها، وأنه يجرى إعادة تخطيط وتطوير المدينة بحي شرق مدينة نصر، وذلك باعتبارها نموذجًا لـ تطوير المناطق العشوائية.

وأضاف نائب المحافظ، أنه تم تحديد 10 أفدنة جاري إزالتها وإعادة تخطيطها وبنائها، مشيرا إلى امكانية عودة السكان لمن يرغب أو الحصول على تعويض مادي.

وقال إن المتابعة ستستمر لحين الانتهاء من تطوير هذه المرحلة، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وبحضور اللواء أ حمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر

وتشهد محافظة القاهرة، أعمال تطوير وقضاء على العشوائيات، مع إعادة تخطيط عدد من المواقع، من أجل تقديم خدمة أفضل واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين العاصمة.