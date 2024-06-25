لجان امتحانات الثانوية العامة تتسلم كراسات أسئلة اللغة الأجنبية الثانية

محمود طه حسين

بدأت لجان الثانوية العامة قبل قليل، استلام صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة من مندوبى مراكز توزيع الأسئلة، استعدادا لبدء الامتحان في التاسعة صباحا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، متابعة وصول الأسئلة إلى اللجان من خلال أعضاء غرفة العمليات المركزية في الوزارة، مشددة على أن رحلات نقل الأسئلة من مراكز التوزيع والمديريات التعليمية إلى اللجان تتم بشكل مؤمن تماما حرصا على سرية الأسئلة، مشيرة إلى أنه يتم تسليم الأسئلة إلى رؤساء اللجان من خلال محضر تسليم وتسلم مع الاحتفاظ بصناديق الأسئلة في كنترول المدرسة حتى فتح المظاريف قبل بدء الامتحان بدقائق لبدء توزيع الأسئلة على الطالب في التاسعة صباحا.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجارى، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة الامتحان، مضيفة أن عدد الأسئلة 31 منها 29 سؤال اختيارى وسؤالين مقالى، و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، وستكون الأسئلة غير معقدة أو تعجيزية، مشددة على أن الأسئلة سوف ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس فهم الطالب ونواتج التعلم.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، على توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، ومتابعة استراحات المعلمين، واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة لهم، كما أكد الوزير على السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة وربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مشددًا على توزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.



