كيف تتقدم بشكوى ضد شركة محمول؟

كتبت هبة السيد

يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العديد من الوسائل لتلقي شكاوى المستخدمين ضد شركات المحمول، أبرزها خدمة الخط الساخن 155 أو عن طريق الواتساب والموقع الإلكتروني للجهاز أو تطبيق My Ntra ، لكنه أيضا حدد ضوابط وشروط لتقديم الشكاوى أبرزها أن تكون الشكوى مقدمة أولًا للشركة المشكو في حقها قبل إرسالها للجهاز بـ 48 ساعة من تاريخ تقديم شكوتك حال عدم التوصل لحلول.

وفي هذا الإطار، يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لن يتمكن موظف الشكاوى بالجهاز من تلقي شكوتك، لأن من شروط قبول تسجيل شكوتك لدى الجهاز أن يكون لديك رقم مرجعي للشكوى التي تقدمت بها إلى مركز خدمة عملاء شركتك، ومر عليها 48 ساعة ولم تحصل على الحل المرضي.

إليك كل ما تريد معرفته عن تقديم شكوى ضد شركة محمول:



قدم شكوتك أولًا إلى الشركة.



تأكد من الحصول على الرقم المرجعي لشكوتك لدي الشركة المشكو في حقها.



إذا لم يتم حل شكوتك خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم شكوتك إلى الشركة، يمكنك تصعيد شكوتك إلى مركز الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتلقي الشكاوى.

تأكد من وجود أي مستندات قد تحتاجها عند تقديم شكوتك إلى الجهاز مثل العقد أو إيصالات الدفع أو الفواتير أو غير ذلك.

ما هي المدة التي تستغرقها حل شكوتي لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟



خمسة أيام عمل.

ما هيّ وسائل التقدم بشكواي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟

هناك العديد من الوسائل يمكنك الاختيار من بينها لتقديم شكواك لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات



الاتصال بالرقم 155 من 8ص إلى 10م طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق My NTRA أو منصة تلقي الشكاوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.