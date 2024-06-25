اليوم السابع
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بغرض التربح غير المشروع من أموال الدعم..

ضبط 273 بطاقة تموين بأحد المخابز البلدية بالإسكندرية

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 11:04 م
ضبط 273 بطاقة تموين بأحد المخابز البلدية بالإسكندرية حملة فى الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على المخابز البلدية.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد، المشرف العام على الرقابة، وفريق العمل التابع له، الدكتورة أمانى الجزار رئيسة إدارة تموين شرق، وغادة عاشور، وأحمد يوسف ومفتشين بإدارة الرقابة بالمديرية، بحملة تموينية على المخابز البلدية، والتى أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية المدعمة بقيامه بتجميع 273 بطاقة تموين، بغرض التربح غير المشروع من أموال الدعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.







الاسكندرية

تموين الاسكندرية

البطاقات التموينية بالاسكندرية

المخابز البلدية فى الاسكندرية




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