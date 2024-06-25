رئيس كوريا الجنوبية: الاتفاقية العسكرية بين موسكو وبيونج يانج "عفا عليها الزمن"

سول (أ ش أ)

ندد الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول اليوم الثلاثاء، بإطلاق كوريا الشمالية بالونات قمامة إلى بلاده، وأيضا باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الجديدة مع روسيا.

ووصف يون - خلال حفل أقيم في مدينة "تايجو" جنوب شرقي كوريا الجنوبية لإحياء الذكرى الـ 74 لاندلاع الحرب الكورية وفقا لهيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) - الاتفاقية العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية بأنها "عفا عليها الزمن".. مشيرا إلى أن كوريا الشمالية قررت مؤخرا عدم الامتناع عن استفزازاتها مثل إطلاق بالونات القمامة وتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع روسيا التي بدأت حربا ضد أوكرانيا.

وألقى "يون" باللائمة على بيونج يانج في سعيها لتعزيز قدراتها النووية والصاروخية، مشيرا إلى أن جيشه سيقوم بالرد على الاستفزازات الكورية الشمالية من أجل حماية الشعب الكوري الجنوبي وحريته.