رئيس شركة المياه بسوهاج: عدد المخدومين بالصرف الصحى 1.6 مليون نسمة

سوهاج - عمرو خلف

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والمهندس يوسف حلمى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمهندس أحمد ياسر عرفة مساعد نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، لبحث الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج.

استعرض رئيس شركة مياه سوهاج موقف مياه الشرب والصرف الصحى حيث تبلغ إجمالي كمية المياه المنتجة 882 ألف متر مكعب يوميا، ويبلغ متوسط نصيب الفرد 154 لتر لكل فرد لكل يوم، وتبلغ أطوال شبكات المياه 9743 كم بنسبة تغطية تبلغ 100%، كما يبلغ عدد السكان المخدومين بالصرف الصحى 1.6 مليون نسمة، فى 9 مدن و 51 قرية بأطوال شبكات صرف صحى تبلغ 1959 كم.

وتحدث رئيس شركة مياه سوهاج عن المحطات التى حصلت على الشهادة الفنية المستدامة TSM، والتى تبلغ 30 محطة، ومعامل مياه الشرب والصرف الصحى الحاصلة على شهادة الأيزو، وخطط مراقبة جودة مياه الشرب وخطط الإصحاح البيئى وإجراءات التشغيل والصيانة، وسبل تطبيق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأهم مجالات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتحول الرقمى.

كما تم بحث الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى استلامها ابتدائياً، والتى تتمثل فى محطة مياه العوامية السطحية، ومحطة توسعات معالجة صرف صحى طهطا، ومحطة رفع صرف صحى بنى هلال بالمراغة، وبندار التبينات بجرجا، وخط طرد صرف صحى قطر 900 ملى لمحطة رفع رقم 1 بجرجا، ومحطتى رفع صرف صحى بلصفورة وأولاد نصير بمركز سوهاج، بالإضافة إلى متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى استلامها، والتى تتمثل فى محطة مياه الشوش السطحية، ومحطة مياه ادفا، وأولاد نصير ومحطة مياه أولاد الشيخ المدمجة بمركز دار السلام.