جانتس: حماس فكرة لا يمكن تدميرها ويمكننا القضاء على قدراتها

كتب عبد الوهاب الجندى

قال بينى جانتس الوزير السابق فى مجلس الحرب وزعيم حزب معسكر الدولة فى إسرائيل، إن "حماس فكرة لا يمكن تدميرها، ولكن بإمكاننا القضاء على قدراتها."

وأضاف فى مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، أنه "يجب أن نعيد سكان الشمال والجنوب لكي يعيشوا بأمان ولو كان الثمن هو التصعيد".

وأكد الوزير السابق فى مجلس الحرب، أن "إسرائيل قادرة على إظلام لبنان وتدمير القدرات العسكرية لحزب الله".

وفى 10 يونيو الجارى، أعلن الوزير فى مجلس الحرب بينى جانتس، انسحابه من مجلس الحرب الإسرائيلى بعد أن وجه اتهامات لنتنياهو بسوء إدارة ملف الحرب في غزة.