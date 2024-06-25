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توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 08:28 ص
توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية طلاب الثانوية العامة
كتبت - مرام محمد

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بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء ثاني امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع في مادة اللغة الأجنبية الثانية، إذ تنطلق لجنة الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين.

وتشمل مادة اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الفرنسية والإسبانية، والايطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية"، ويتضمن الاختبار فيها 31 سؤالًا، منها 29 سؤالًا اختياريًا وسؤالين مقالى.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال الامتحانات، والتي يؤديها هذا العام 87264 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى المحافظة، إذ تم تجهيز 192 لجنة أساسية على مستوى المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإضافة إلى العمل على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة على استمرار حالة التأهب ومنع أي مظاهر للعشوائية والتعديات ورفع المخلفات ومنع كافة مصادر الضوضاء ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان الأمتحانية لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

 

 







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