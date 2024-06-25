اليوم السابع
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تفاصيل التحقيق مع متهمتين بالاستيلاء على 3.6 مليون جنيه من مواطنين

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 08:00 ص
تفاصيل التحقيق مع متهمتين بالاستيلاء على 3.6 مليون جنيه من مواطنين اموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمتين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وتبين متهمتين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهن على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمتين زعمن استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهن، وبلغ حجم المبالغ المستولى عليها قرابة 3 ملايين و600 ألف جنيه.

كما تبين قيامهن بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهن على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقي القبض علي سيدتين لقيامهن بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهن مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم مما مكنهن من الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين، وتوقفن عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وبمواجهة المتهمَين أقرتا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهن الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 







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