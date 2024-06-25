اليوم السابع
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تعليم القاهرة تعلن تفاصيل تنسيق القبول بالمدارس الفنية لعام 2025.. صور

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 03:44 م
تعليم القاهرة تعلن تفاصيل تنسيق القبول بالمدارس الفنية لعام 2025.. صور مديرية التربية والتعليم باقاهرة
محمود طه حسين

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أعلن الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الحد الأدنى لدرجات تنسيق القبول بالمدارس الفنية الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية والحد الأدنى للقبول بالتعليم والتدريب المزدوج والحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات بالعام الدراسى المقبل 2025.

 

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اعتمد تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2024/ 2025 ليكون بحد أدنى 232 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى لـ تنسيق الثانوى العام بـ40 درجة.

 

يذكر أن محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 بنسبة نجاح 84.7% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190260 طالب وطالبة حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالب وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦ سيتم توزيعهم على مدارس القاهرة المختلفة.

 

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الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم المزدوج

 

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درجات القبول بمدارس التعليم التجارى والفندقى

 

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درجات القبول بمدارس التعليم الصناعى
 
 






وزارة التربية والتعليم

تنسيق الثانوى الفني بالقاهرة

تنسيق المدارس الفنية بالقاهرة للعام الدراسى 2025

تنسيق الثانوى الفني بمحافظة القاهرة 2025




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