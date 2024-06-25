اليوم السابع
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تعرف على موعد عظة البابا تواضروس الثانى الأسبوعية

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 03:00 ص
تعرف على موعد عظة البابا تواضروس الثانى الأسبوعية البابا تواضروس الثاني
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى ختام عظة الأربعاء الأسبوعية السابقة لقداسته مساء الأربعاء قبل الماضى، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.

وفى سياق آخر، أشاد قداسة البابا خلال اجتماع الأربعاء بالفيلم السينمائى "السرب" الذى أنتجته مؤخرًا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتناول بطولة القوات المسلحة المصرية.

وقال قداسة البابا: "هذا الفيلم يسطر صفحة ناصعة من صفحات القوات المسلحة التى انتفضت فى نفس يوم الإعلان عن استشهاد الشباب".







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عظه الاربعاء

عظه البابا

عظه البابا تواضروس



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