تعرف على مواعيد التقديم لمدارس التمريض بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مُديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ مواعيد التقديم بمدارس التمريض 2024 محافظة كفر الشيخ، بعد اعتمادها من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بـ14 مدرسة على مستوى المحافظة، والتابعة لإدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية بحد أدنى 265 درجة.

مواعيد التقديم لمدارس التمريض

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية، فتح باب التقديم بمدارس التمريض من الاثنين 1 يوليو حتى 15 يوليو، على أنّ يتم توزيع أيام التقديم على شرائح مُقسمة إلى ، يوم الاثنين 1 يوليو 2024: الدرجة من 280 إلى 278 -يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: الدرجة من 277.5 إلى 276 - يوم الأربعاء 3 يوليو 2024: الدرجة من 275.5 إلى 274 - يوم الخميس 4 يوليو 2024: الدرجة من 273.5 إلى 272 - يوم الأحد 7 يوليو 2024: الدرجة من 271.5 إلى 271 -يوم الاثنين 8 يوليو 2024: الدرجة من 269.5 إلى 268 - يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024: الدرجة من 267.5 إلى 266 - يوم الأربعاء 10 يوليو 2024: الدرجة من 265.5 إلى 265 -ومن أيام الخميس والأحد والاثنين 11 و14 و15 يوليو 2024: المتخلفين عن التقديم في الأيام السابقة.

شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض 2024



وحدّدت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض 2024 - الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة للعام الدراسي 2023 - 2024 أو ما يُعادلها مع دراسة اللغة الإنجليزية- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولاً، ثم اجتياز اختبارات القدرات، وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي - اجتياز الطالب اختبارات الإملائي للغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي على أنّ لا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة اجتياز كل مادة، أي حصول الطالب على 70% من درجة كل مادة على حدة - الالتزام بقبول فصل واحد بكل مدرسة، وعدم الإخلال بكثافة الفصل المُقررة على ألا تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين «25 - 30» طالب وطالبة- لا تُقبل طلاب من خارج المحافظة- عدم زواج الطالب أو الطالبة أثناء فترة الدراسة.