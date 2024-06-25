اليوم السابع
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تشييع جثمان رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى بمسجد المشير ودفنه.. صورة

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 05:56 م
تشييع جثمان رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى بمسجد المشير ودفنه.. صورة عنان الجلالى
كتب عبد الحليم سالم

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أقيمت صلاة الجنازة على رجل الأعمال عنان الجلالي اليوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بمحور المشير وتم الدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق السويس، بمشاركة المئات من عائلته وأصدقائه والعاملين بمجال السياحة.

 

وتوفى رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى في الدنمارك، الخميس الماضى عن عمر ناهز الـ 77 عاما، بعدما تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات.

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

 

جثمان الراحل عنان الجلالى
جثمان الراحل عنان الجلالى

 

جنازة رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى 1
جنازة رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى 1

 

جنازة رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى
جنازة رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى


 

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جنازة عنان الجلالي
 
 
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تشييع جثمان رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى بمسجد المشير 
رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى
جنازة رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى

 







عنان الجلالى

وفاة عنان الجلالي

الدنمارك

مسجد المشير




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