بلينكن يحذر إسرائيل من إضرام حرب مع لبنان

أحمد علوى

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف جالانت ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، معربة عن معارضتها لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في إفادة صحفية إنه من الواضح أن هذا الأمر ضار لسكان غزة الذين يرغبون في عودة حياتهم".

وأضاف ميلر أن “استمرار العمل العسكري في غزة يجعل إسرائيل أضعف؛ لأنه يزيد من صعوبة التوصل إلى حل في الشمال، ويزيد من عدم الاستقرار في الضفة الغربية”.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة تواصل الوفاء بطلبات الأسلحة التي تقدمت بها إسرائيل، وأنها علّقت شحنة واحدة من القنابل الثقيلة، موضحاً أن تصريحات نتنياهو بشأن المساعدات الأمريكية لإسرائيل غير مفهومة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى إن الوزير أنتوني بلينكن سيؤكد لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، أهمية تطوير إسرائيل خطة قوية وواقعية لحكم غزة بمجرد انتهاء الحرب.

ووعد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته لواشنطن بالعمل على إعادة الرهائن المحتجزين في غزة، وحثّ على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في ظل توتر العلاقات. والتقى غالانت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز، المسؤول الأمريكي الرئيسي في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، ثم أجرى محادثات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.