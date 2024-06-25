بعد نظر استئناف سائق أوبر.. محطات فى قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

كتب إيهاب المهندس

رحلت حبيبة الشماع المعروفة ب"فتاة الشروق"، والتي وافتها المنية، نتيجة للإصابات البالغة التى تعرضت لها بعد قفزها من السيارة التى كان يقودها سائق أوبر المتهم بالشروع فى خطفها.

ومرت الدعوي بمجموعة من المحطات الهامة، بعد نظر أولي جلسات محاكمة المتهم عاي حكم سجنه 15 سنة ومنها....

_ قفزت المجني عليها من السيارة التي يقودها المتهم يوم 21 فبراير 2024.

_ بعد الواقعة تم نقل المجني عليها للمستشفي لتخرج روحها لبارئها يوم 14 مارس الماضي.

ـ حددت محكمة الاستئناف جلسة 15 أبريل الجارى لبدء محاكمة المتهم محمود هاشم 34 سنة سائق بشركة أوبر أمام محكمة الجنايات.

__ مع نظر أولي الجلسات ترافعت النيابة والدفاع لتصدر المحكمة حكمها القاضي، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم، وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة قيادته.

__ في 23 يونيو نظرت محكمة جنايات مستأنف أولي جلسات استئناف المتهم علي حكم سجنه، ليتم تأجيل الجلية ل20 يوليو المقبل للمرافعة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع فى خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجنى عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانونى لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمى التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومى آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التى يعمل بها، فتبينت فى واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.