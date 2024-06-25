بعد نظر استئناف سائق أوبر.. تواريخ مرتبطة بقضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

كتب إيهاب المهندس

نظرت محكمة الموضوع الثانية "جنايات مستأنف"، أولى جلسات استئناف محاكمة سائق أوبر المتهم بشروع فى خطف حبيبة الشماع المعروفة بـ"فتاة أوبر"، والتى وافتها المنية، نتيجة للإصابات البالغة التى تعرضت لها بعد قفزها من السيارة التى كان يقودها المتهم.

ويوجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى بعد نظر أولى جلسات محاكمة المتهم على حكم سجنه 15 سنة ومنها:

- "21 فبراير 2024"، ويشير لتاريخ حدوث الواقعة.



- "14 مارس 2024"، ويشير لتاريخ وفاة المجنى عليها بعد دخولها فى غيبوبة.



- "15 ابريل 2024"، يشير لتاريخ أولى الجلسات والتى حصل فيها المتهم على حكما بالسجن المشدد 15 سنة.

- "23 يونيو 2024"ويشير لتاريخ أولى جلسات استئناف المتهم على حكم سجنه.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع فى خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجنى عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني".

كما أن الممثل القانونى لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمى التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومى آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

ونسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التى يعمل بها، فتبينت فى واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.