المترو يعلن عن وظائف مساعد سائق قطار.. تعرف على الشروط والأوراق

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية بنظام التعاقد لمدة عام - بعقد محدد المدة، لوظيفة مساعد سائق قطار

وأوضحت الشركة مواصفات الوظيفة وشروط التقدم لها نوضحها فى النقاط التالية:

مسئوليات العمل يتبع تعليمات التشغيل ولوائحه ومنها :

- الاستعداد بالقطار مع السائق والاطلاع على دفتر التعليمات والاعلانات الخاصة بالتشغيل ورحلة القطار المعين عليه.

- ما يتم تكليفه للقيام به من مهام من خلال سائق القطار .

- متابعة حركة ركوب ونزول الركاب وغلق الأبواب ( طبقاً للتعليمات).

- الحفاظ على معدات الكابينة الخلفية.

- ألا يترك كابينة القطار المعين به مطلقاً الا بتعليمات من سائق قطاره وإخطار مراقب تشغيل الخط التحكم المركزي) .

- الالتزام بتنفيذ تعليمات كتيب الوحدات المتحركة

_ المتطلبات العامة لشغل الوظيفة

- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم فنى صناعى بنظام الثلاث وخمس سنوات / معهد فنى صناعي / بكالوريوس فنى صناعى او تكنولوجى في احد التخصصات ( كهرباء - ميكانيكا - الكترونيات - اتصالات) والاولوية للمؤهل الأعلى .

السن : ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 عام وقت نشر الاعلان.

- ذكور فقط.

- ليس له سجلات جنائية .

- ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو معاف نهائي.

- محل الإقامة: أن يكون من قاطنى القاهرة الكبرى.

- يقبل العمل بنظام الورادى الصباحية والمسائية طبقاً لجداول التشغيل.

- إجراء اختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية متضمنه اختبار اللغة الانجليزية.

- يتم عقد مقابلات شخصية لمن يجتاز جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية.

- الخضوع لإجراءات الكشف الطبي (بدني وعقلي وإجتياز تحليل المخدرات.

- يخضع الناجحون بعد ذلك لمرحلة الإختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسي للقوات المسلحة.

.. المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب

- صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها ان وجدت).

- صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر.

- صورة شهادات الخبرة (إن وجدت).

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- صور من الشهادات التدريبية التي حصل عليها ان وجدت).

- عدد (2) صورة شخصية 64

تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة (1) ظهراً ) ما عدا يوم الجمعة، وذلك خلال الفترة من 25/06/2024 وحتى )04/07/2024.