اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يونيو 2024 08:57 م
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القبض على المتهم بقتل زوجته بسبب خلاف أسري في بولاق الدكرور

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 07:59 م
القبض على المتهم بقتل زوجته بسبب خلاف أسري في بولاق الدكرور حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى عامل حياة زوجته طعنا بسكين، بسبب خلافات أسرية بينهما في بولاق الدكرور، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.


كشفت تحريات رجال المباحث أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية بينهما.


تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الحادث، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 







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امن الجيزة




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