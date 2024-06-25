السكة الحديد: تعديل تركيب قطارات بخط القاهرة / الإسكندرية والقاهرة / أسوان

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن تعديل تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة / الإسكندرية و القاهرة / أسوان، وذلك وفقا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة ، وفي إطار خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتحديث وتطوير قطاعات الهيئة ومنها إسطول الوحدات المتحركة والتي من ضمنها إعادة تأهيل وتحديث العربات الأسباني لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب .

وبيانها كالتالي :

أولا : إعتبارا من 1/7/2024

• تعديل تركيب قطار 913 مكيف القاهرة / الإسكندرية لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي .

• تعديل تركيب قطار 88 مكيف الإسكندرية / أسوان لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي .

ثانيا : إعتبارا من 2/7/2024

• تعديل تركيب قطار 89 مكيف أسوان /الإسكندرية لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي .

ثالثا : إعتبارا من 3/7/2024

• تعديل تركيب قطار 930 مكيف الإسكندرية / القاهرة لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي .

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة والعمل علي راحة الركاب.