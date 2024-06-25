التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بالدقى

كتب بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في الدقي، حيث تبين أنها كانت بصحبة شاب، وأصيبت بأزمة صحية فارقت إثرها الحياة، مما دفع الشاب للاستيلاء على متعلقات خاصة بها والهرب، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة داخل شقة في الدقي.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سيدة لا توجد بها إصابات ظاهرية، وأشارت تحريات رجال المباحث أن السيدة كانت بصحبة شاب تجمعهما علاقة صداقة، وأصيبت بأزمة صحية لتفارق الحياة، ليقرر الشاب الاستيلاء على متعلقات خاصة بها والهرب.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.