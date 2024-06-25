اعترافات صاحب كيان تعليمى وهمى: أوهمت الطلاب بشهادات مزورة للعمل

كتب سليم على

أدلى شخص في سوهاج، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، تفيد إدارته كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص بمحافظة سوهاج، واتخاذه من الكيان مقراً لممارسة نشاطه فى النصب والاحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات دراسية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "م . ع" 39 سنة، ادار كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص تحت مسمي "مركز خاص للغات والكمبيوتر" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فـي الاحتيال علي راغبي الحصول علي شهادات دراسية مزورة بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات وإعداد المدربين، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدي الشركات والمؤسسات الكبري بالداخل والخارج، وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول علي تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين " 5000 " إلي 8000 جنيه للشهادة الواحدة والاستيلاء علي أموالهم تحت ذات الزعم.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم ضبط المتهم وعثر علي عدد من كتب مجهولة المصدر تحوي بعض المواد التي يتم تدريسها للطلاب بالمركز، وعدد من شهادات اجتياز دورات بأسماء أشخاص مختلفة فـي عدة مجالات، وإعداد المدربين منسوب صدورهم للمركز عدد من دفاتر تحصيل نقدية من الدارسين وأكلاشيه خاص بالمركز يقرأ منطوقه مركز خاص جهاز حاسب آلي بمشتملاته وبفحصه فنياً تبين إحتوائه علي العديد من نماذج الشهادات المضبوطه والمزمع منحها للدارسين، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة.