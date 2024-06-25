استمرار تدريب الدفعة الخامسة من مبادرة "معدتك شركتك"

كتبت : أماني سمير

تحت مظلة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" تستمر فعاليات تدريب الدفعة الخامسة من مبادرة "معدتك شركتك"، والتي تهدف إلى تأهيل المتدربين لسوق العمل وإعدادهم ليكونوا تقنيين محترفين في مجال قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل.

‎وذلك من خلال برنامج متكامل يوفر التدريب الفني التخصصي للفئات المستهدفة على قيادة وصيانة اللوادر ذات العجل من إنتاج شركة #بيكو داخل مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء.

وينقسم التدريب إلى قسمين:

* قسم قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل.

* قسم صيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل.

بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب #NTA وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادي للمتدربين.

مميزات البرنامج للمتدربين:

* الزي الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعي).

* شنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح.

* فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر.

* رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية.

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التقديم متاح للدفعات القادمة من خلال الرابط التالى:

https://ebda.com.eg/factory/add/e3149419-4d9f-4904-bf2d-0de41f87fd8e