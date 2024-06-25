ارتفاع إجمالي حصيلة توريد القمح إلى 286 ألف طن بمحافظة الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ارتفاع إجمالي حصيلة توريد القمح حتى اليوم إلى 268 ألفًا و174 طن، و 484 كجم، موضحا أنه قد تم تحديد أسعار شراء القمح موسم 2024 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية سعر الأردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيها، والأردب درجة نقاوة 23 بـ 1950 جنيها، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية، والرمل والزلط، ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراطا.

وأشار علي حسن، وكيل مديرية التموين بالدقهلية، إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين، وذلك لمتابعة موسم القمح حصاد 2024، وتذليل أية معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكافة الجهات المشاركة، لافتا إلى أن عدد المواقع التخزينية 37 موقعا على مستوى المحافظة لاستقبال القمح موسم 2024.

وأكد المهندس سامي ابراهيم، مدير الصيانة استمرار العمل بالمواقع التخزينية والمتابعة المستمرة مع اللجان المشكلة لاستلام القمح في جميع نقاط الاستلام لاستقبال القمح المحلي موسم 2024.