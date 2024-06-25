إحالة بلوجر شهيرة إلى المحكمة الاقتصادية

كتب سليم على

قررت محكمة القاهرة الجديدة، إحالة البلوجر الشهيرة "أ. ال" إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم محتوى فاضح بغرض زيادة الأرباح.

وتقدم محام ببلاغ إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي، يتهم فيه “بلوجر” سورية مقيمة بمصر، بهدم قيم المجتمع والاتجار بالبشر وتهديد السلم العام.

وقال المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 762792 لسنة 2024، عرائض النائب العام، أن البلوجر تدعي أن هناك خلافات بينها وبين طليقها، وتسرب محادثات خاصة جدا بينهما، وتنشر صور أطفالها، وسبابًا، واتهامات بالكفر وارتكاب الكبائر، وكذلك تحرض الزوجات على الأزواج لجذب مزيد من المشاهدات والمتابعين.