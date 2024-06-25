أمريكا تفرض عقوبات على 50 كيانا وشخصا وتتهمهم بالعمل لصالح الجيش الإيراني

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فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على نحو 50 كيانا وشخصا اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني.



وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون شبكة ظل مصرفية تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري اللذان يخضعان لعقوبات أمريكية.



وأضافت الوزارة أن الشبكة ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري في إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراءات عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020.



ووفقا لقناة "الحرة" فإن وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري يحصلان على الأموال بصورة رئيسية عبر بيع النفط والبتروكيماويات.



ووفقا لوزارة الخزانة فإن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية وقوات الحرس الثوري عبر شبكات من مكاتب صرافة إيرانية، وشركات أجنبية أخرى تعمل واجهة، ساعدت في تمويل وتسليح وكلاء إيران.